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شرط محمد شكري لتجديد عقده مع سيراميكا كليوباترا

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد شكري ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، رحب بتجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بعد موسم ونصف.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شكري اشترط استمرار بند إمكانية عودته للنادي الأهلي حال دفع 7 ملايين جنيه في العقد الجديد، لرغبته في العودة إلى ناديه السابق في أي وقت".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب رغم إنهاء كافة أمور مفاوضاته مع الزمالك في الشتاء الماضي، إلا أن فشل انتقاله جعله يأمل في إمكانية عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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