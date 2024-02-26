والد لاعب الأهلي: إصابته عبارة عن ارتجاح في المخ وكسور بالأنف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أبو الخير عفيفي والد مصطفى أبو الخير لاعب فريق الأهلي، أن نجله حالته أصبحت مستقرة في الوقت الحالي، وسوف يخرج من المستشفى بعد 24 ساعة.

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وتابع أبو الخير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التشخيص هو ارتجاج خفيف وكسور في الأنف، والأطباء لم يحددوا وجود تدخلات جراحية حتى الآن".

وأضاف والد لاعب الأهلي: "اللاعب أصبح في وعيه الكامل واستفاق من غيبوبته، ولا يوجد مسؤول داخل النادي قصر مع مصطفى وتم اتخاذ كل إجراءات علاجه بشكل سريع".