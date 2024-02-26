حقيقة رحيل كهربا عن الاهلي إلى الدوري السعودي في الصيف

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي إلى الدوري السعودي.

وكانت عدة تقارير ترددت بخصوص تلقي محمود كهربا عرضًا سعوديًا من أحد أندية دوري روشن للانتقال إليه والرحيل عن الاهلي.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “النادي الاهلي لم يحصل على أي عروض لرحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

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وواصل: “كهربا تلقى عرضًا وحيدًا من قبل كان من نادي الحزم السعودي في شهر يناير الماضي، وتم رفضه من السويسري مارسيل كولر المدير الفني وإدارة الاهلي”.

واختتم: “وصول عروض رسمية إلى الاهلي للتعاقد مع كهربا، سيتم فتح الباب لمناقشة أمر رحيله خاصةً إذا كان العرض مغري من الناحية المادية”.

ولعب كهربا مع الاهلي 14 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتأهل فريق الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد 4-0.