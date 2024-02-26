"ارتجاج وكسر".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعب فريق 2003، مصطفى أبو الخير، في مباراة اليوم ضد الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية.

ونشرت صفحة شباب الأهلي عبر منصة "فيس بوك": "إصابة مصطفى أبو الخير لاعب فريقنا مواليد 2003 بارتجاج في المخ وكسر في الأنف وحالته مستقرة، نتمنى لك الشفاء العاجل".

وكان قد كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الطاقم المعالج للاعب قرر حجزه في المستشفى للإطمئنان على حالته، بعد الوصول إلى المستشفى وأجرى العديد من الأشعات والرنين.

ويعاني اللاعب من ارتجاج خفيف في المخ مع كسر في الأنف وتم وضعه تحت الملاحظة تلك الليلة في المستشفى".

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