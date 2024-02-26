"خلف زيدان".. عمر مرموش يحقق رقما قياسيا في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم المصري عمر مرموش هدف التعادل لفريق آينتراخت فرانكفورت في مرمى فولفسبورج بالدقيقة 90+2.

وبذلك الهدف، رفع مرموش رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم.

وحقق مرموش رقما قياسيا في الدوري الألماني، حيث أصبح ثاني لاعب مصري يستطيع تسجيل 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد بالدوري.

وكان اللاعب الأول، محمد زيدان الذي سجل 13 هدفًا مع ماينز خلال موسم 2006\2007.

وبجميع المسابقات ساهم مرموش بـ 20 هدفا (سجل 15 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة) خلال 30 مباراة حتى الآن.

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