"أول رباعية".. تريزيجية يحقق رقم تاريخي رفقة طرابزون سبور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجية فريقه طرابزون سبور التركي، لتحقيق الفوز على حساب أضنة دمير سبور بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري التركي الممتاز.

ونجح تريزيجية في إحراز هدف فوز فريقه، في الدقيقة 21 من زمن شوط المباراة الأول، ليضمن نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

ويعد هذا هو الهدف الرابع توالياً لتريزيجية مع فريق طرابزون سبور في مختلف المسابقات، للمرة الأولى رفقة فريق طرابزون.

وسجل تريزيجية الأربعة أهداف، أمام كلا من جنيتشلر بيرجلي في دور الـ16 بكأس تركية، هاتاي سبور في الجولة الـ25 بالدوري التركي، وبينديك سبور في الجولة الـ26 بالدوري، بالإضافة إلى هدف اليوم في مرمى أضنة دمير سبور.

وكان تريزيجية تمكن من إحراز ثلاثة أهداف متتالية فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن ينجح في تحطيم هذا الرقم خلال الموسم الحالي، ويسجل في أربعة مباريات متتالية.

وبشكل عام رفع تريزيجية رصيده إلى الهدف الثامن رفقة فريق طرابزون سبور، في مختلف البطولات.

ورفع فريق طرابزون سبور بهذا الفوز رصيدة إلى 46 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي.