"هل يغيب زيزو عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس؟".. طبيب الزمالك يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إمكانية مشاركة أحمد سيد زيزو في مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وقال طبيب الزمالك عبر قناة " أون تايم سبورتس": "زيزو تعرض لالتحام قوي أدى لالتواء في الكاحل زيزو لا يُعاني من كسور وفقًا للفحوصات الأولية".

وأضاف: "الحالة مطمئنة ومستقرة ونستكمل الفحوصات عقب العودة للقاهرة، وزيزو سيلحق بمباراة الأهلي في بطولة الكأس".

الجدير بالذكر تعرض زيزو للإصابة في مباراة أمس الأحد، ضد أبو سليم الليبي ضمن مواجهات الجولة الخامسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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