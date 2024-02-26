عبد الرحمن نادر: رفضت مفاوضات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عبد الرحمن نادر لاعب فريق ملبورن فينكس الأسترالي لكرة السلة عن مفاوضات الأهلي معه للانضمام إلى صفوف الفريق خلال بطولة BAL.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خلال الأيام الماضية يتم سؤالي كثيرًا حول انضمامي للأهلي".

وتابع "أؤكد أنني لن أشارك بقميص النادي الأهلي في BAL، قد أفعل ذلك في نهاية مسيرتي ولكن ليس الآن".

وأضاف "كان هناك حديث مختصر بالفعل مع النادي الأهلي ولكنها لم تصل إلى المفاوضات، لقد استمتعت إليهم ومنحتهم الفرصة للحديث عن أهدافهم ولكنني اعتذرت لهم في النهاية".

وواصل "المقابل المادي ليس السبب في اعتذاري، ولكنني أرغب في الاستمرار بالخارج وفي نفس المستوى، لقد عدت للتو من الإصابة وأريد الاستمرار في أوروبا".

وأردف عبد الرحمن في تصريحاته "اود ان العب في مصر وأستهدف اللعب في مصر في نهاية مسيرتي، لدي عروض اجنبية حاليا سأدرسها خلال الأيام القليلة المقبلة".

مختتمًا تصريحاته "صورتي بقميص نادي الاتحاد السكندري كانت خلال فترة الكورونا ووالدي يحب هذا الفريق كثيرًا لأننا من الأسكندرية، لا أشجع أي نادي في مصر وأتابع تطور المستوى للأندية المصرية مثل الأهلي والاتحاد وغيرهم".