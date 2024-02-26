سيد معوض: الأهلي ظهر بمستوى جيدد أمام ميدياما

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي أمام ميدياما الغاني حقق انتصار ثمين، وسيريح الفريق في المباراة المقبلة أمام يانج أفريكانز، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قدم مستوى طيب خلال الشوط الثاني، بعكس ما حدث في مواجهات سابقة عندما كان الأداء يكون أفضل في الشوط الأول وينخفض في الشوط الثاني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "الأهلي كان يلعب على جملة واحدة وهي استغلال الأطراف ونجح في حسم اللقاء بهدف حسين الشحات، ليحسم مسألة الصعود لربع نهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "مازيمبي الكونغولي من أقوى الفرق على ملعبه تحديدًا، وبيراميدز كان يقدم مستوى جيد في أول نصف ساعة، لكن فجأة استقبل أهداف، لأن فريق مازيمبي يفوز بسهولة دائما على ملعبه، وأرى أنه لا يقل قوة عن الاهلي وصن داونز بسبب أجواء ملعبه، ولاعبيه أيضا مميزين".

وأكمل: "كريم نيدفيد قدم مستوى جيد بعد العودة من الإصابة، وهو من أبرز اللاعبين في طريقة 4-3-3، لأنه يمتلك قوة وسرعة وممرر جيد للكرة، لكنه سئ الحظ بسبب كثرة الاصابات".

وزاد: "عمرو السولية لم يصل للمستوى المعهود، لكن مشاركته مع الأهلي مقبولة للغاية بعد غياب طويل، وكولر أصبح لديه اكثر من خيارات وحلول في وسط الملعب، مع أكرم توفيق أيضا الذي يجيد اللعب في الوسط، والمباراة تحتمل منح الفرص لعدة أسماء، وأكرم أفضل مركز له في وسط الملعب هو مركز 6، ومن الصعب أن يؤدي الجوانب الهجومية واللاعب لديه فرصة كبيرة خلال المرحلة المقبلة للمشاركة في مباريات اكثر".

وتابع: "وسام أبوعلي ظهر بشكل جيد في الدقائق التي لعبها مع الأهلي امام ميدياما، وهذه المباراة لم تكن مناسبة لموديست والذي تنحصر امكانياته في اللعب بالرأس، ولا يوجد كرات عرضية من الأساس، والأزمة تكمن في طريقة اللعب لا تناسب اللاعب مطلقا".

وأشار إلى أن المباراة كانت بداية موفقة لـ وسام أبوعلي، وطريقة لعبه تناسب الفريق، ووليد ازارو كان من أبرز اللاعبين في خط الهجوم وكان يتاح له فرص كثيرة، لو سجلها لكان من أعظم المهاجمين في تاريخ النادي، وكان دائما عامل مؤثر في الفريق.

وأتم: "خالد بيبو بالتأكيد أدلى بتصريح عن كهربا بناء على اتفاق بينه وبين مارسيل كولر، ولو كان المدرب يريد ضمه كان سيسافر مع الفريق بلا أدنى مشكلة".