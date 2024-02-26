طلبك مرفوض.. إدارة الاهلي تصدم كولر

رفضت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، بخصوص الفرنسي أنتوني موديست.

وكانت تداولت أنباء حول طلب مارسيل كولر، من إدراة الاهلي تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لموسم آخر، خاصة أنه مقتنع بخدماته.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن المدرب السويسري ينوي استمرار المهاجم الفرنسي لمدة موسم آخر.

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وأوضح أن كولر يريد تفعيل بند تجديد عقد موديست لمدة موسم آخر، وهو ما قد يحدث صدام مع لجنة التخطيط بالنادي الاهلي.

وأكد أن لجنة التخطيط ترفض تمامًا فكرة استمرار المهاجم داخل النادي عقب نهاية هذا الموسم.

وكان موديست، قد انضم إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

يذكر أن، المهاجم الفرنسي، صنع هدف الاهلي الوحيد أمام ميدياما، والذي أحرزه حسين الشحات، مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.