سبورتنج لشبونة يتعادل أمام ريو آفي بالدوري البرتغالي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق ريو آفي مع ضيفه سبورتنج لشبونة بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

تقدم ريو آفي بهدف مبكر سجله أومارو إمبالو في الدقيقة 3، وقلب سبورتنج لشبونة النتيجة لصالحه بهدفين سجلهما مورتن هيولماند وفيكتور جيوكيرس في الدقيقتين 9 و44.

لكن أصحاب الأرض نجحوا في اقتناص هدف التعادل بركلة جزاء سددها عزيز ياكوبو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني سجل عزيز ياكوبو الهدف الثاني له والثالث لفريق ريو آفي من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 67.

إلا أن سباستيان كواتس سجل هدف التعادل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 73.

وأكمل ريو آفي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ريناتو بانتالون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وانتزع ريو آفي نقطة ثمينة رغم النقص العددي ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما سبورتنج لشبونة فقد فرط في نقطتين ثمينتين أبعدته عن الصدارة حيث أصبح رصيده 56 نقطة في المركز الثاني أمامه بنفيكا 58 نقطة في القمة منفردا.

وفي سياق متصل، فاز بنفيكا على ضيفه بورتيمونينسي بنتيجة 4/صفر، بينما تعادل جيل فيسنتي مع بورتو بنتيجة 1/1، وفيزيلا مع إشتوريل برايا بنتيجة 3/3.