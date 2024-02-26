بعثة الزمالك تصل إلى القاهره والفريق يستعد للقاء الداخليه

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز على أبو سليم الليبي بهدفين

الإثنين 26/فبراير/2024 - 05:44 ص 2/26/2024 5:44:09 AM

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من الجزائر، عقب خوض مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق إجراءات خروج أفراد البعثة من المطار فور الوصول مباشرة، وكانت رحلة الطيران استغرقت حوالي 3 ساعات تقريبا.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الذين شاركو ف المبارا على راحه اليوم بينما يؤدى الباقون مرانا حيث يستعد الفريق للقاء الداخليه الخميس المقبل فى الجوله ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز باستاد القاهره الدولي