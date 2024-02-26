مودريتش يحقق رقم قياسي مع ريال مدريد فى الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، من تحقيق رقم قياسي جديد مع فريقه ريال مدريد عقب هدفه فى مباراة إشبيلية التي جمعتهما مساء أمس الأحد.

وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا على إشبيلية بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهم مساء الليلة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

وجاء هدف مُودريتش الرائع بعد أن استلم الكرة على حافة منطقة الجزاء، وقام بعد ذلك بتهيئتها لنفسه، قبل أن يُطلق تسديدة صاروخية تحمل بصمته المُميزة.



وارتفع رصيد ريال مدريد بعد الفوز للنقطة رقم 65 يحتل بهم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

ووفقا لما كشفته شبكه “اوبتا” للأرقام والاحصائيات أصبح لوكا مُودريتش ثاني أكبر لاعب يسجل من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإسباني منذ موسم 2003/2004 على الأقل بعمر 38 عامًا و169 يومًا،

كما اصبح الكرواتي ضمن قائمة أكثر اللاعبين الذين سجلوا أهداف للنادي الملكي في بطولة الدوريب ويأتي بوشكاش فى المرتبة الأولى (38 عام و233 يوم) يليه لوكا (38 عام و169 يوم)،يتبعهم دي ستيفانو (37 عام و255 يوم).