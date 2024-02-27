الزمالك يفاجئ شيكابالا بـ قرار جديد

كشف الإعلامي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تجديد عقد شيكابالا مع نادي الزمالك مع اقتراب نهاية تعاقده مع الفريق الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “نادي الزمالك أنهى اتفاقه على تجديد عقد شيكابالا رسمي، وسيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخه مع النادي، وسيكون العقد لمدة موسمين إضافيين”.

اقرأ ايضًا: الزمالك يعاقب شيكابالا بفرمان جوميز.. الحقيقة الكاملة

وأضاف: “جوميز أوصى بتجديد عقد الثنائي يوسف أوباما ومحمود شيكابالا؛ لرغبته في الاعتماد على الثنائي بتشكيل الزمالك الفترة القادمة”.

وتابع: “بيراميدز لديه رغبة كبيرة في ضم يوسف أوباما من الزمالك، ولكن المدرب البرتغالي بتجديد عقده مع الفريق”.

واختتم: “نادي الزمالك يفكر أيضًا في التعاقد مع مصطفى فتحي واللاعب لا يمانع في ذلك وأبدى رغبته في العودة للفريق الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على أبو سليم الليبي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث حسم الفريق تأهله لدور الثمانية من البطولة بعد تصدره المجموعة.