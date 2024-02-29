زيزو ضمن تشكيل الزمالك لمواجهة الداخليه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الداخلية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : ناصر منسي.

و يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر و محمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.