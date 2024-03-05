"بكأس مصر".. السفير المصري بالسعودية يستقبل بعثة اتحاد الكرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقبل السفير المصري بالسعودية، أحمد فاروق سفير مصر، بعثة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، على هامش مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وتسلم السفير أحمد فاروق الكأس الخاص بنهائي كأس مصر وتم التقاط الصور التذكارية بالكأس في تواجد الشركة المتحدة واتحاد الكرة المصري والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعقب انتهاء الحضور من الصور التذكارية، تم وضع كأس مصر في السفارة المصرية بالسعودية تمهيدا لتسليمه للفريق الفائز.

وتقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل 8 مارس 2024، على ملعب الأول بارك.

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