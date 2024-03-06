تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا للقاء القمه

ياسر رشاد - القاهرة - أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين، فقرة تدريبات فنية خاصة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، على هامش المران الذي أقيم على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب الفنية الخاصة، من خلال عدة أمور خططية في إطار التجهيز للمواجهة المقبلة.

وحرص لويس فيسنتي مدرب الحراس، على الحديث مع الثلاثي ومنحهم بعض التعليمات الفنية، وقام بتصحيح بعض الموافق، كذلك حرص على التأكيد عليهم بمواصلة التركيز والاستعداد بكل قوة للقاء المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.