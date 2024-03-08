أحمد المراغي يصعد لنهائيات جهاز الحلق بكأس العالم للجمباز الفني بأذربيجان

ياسر رشاد - القاهرة - صعد أحمد المراغي لاعب المنتخب الوطني للجمباز، لنهائيات منافسات جهاز العقلة خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة في أذربيجان بمدينة باكو.

وتأهل "المراغي" للنهائي بعد احتلاله المركز السابع في التصفيات محققًا 14.233 نقطة ليصبح ثالث المصريين في النهائيات.

وكان محمد منتصر عفيفي وعمر العربي قد تأهلا أمس لنهائيات جهاز المتوازي والحلق على الترتيب.

ويستعد عفيفي والعربي للمشاركة في نهائيات البطولة المقرر إقامتها غدًا السبت 9 مارس بأذربيجان، فيما يلعب "المراغي" نهائيات جهاز العقلة يوم الأحد الموافق 10 من نفس الشهر.

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها اذربيجان في الفترة من 7 وحتى 10 مارس الجاري وهي ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:

علي زهران وأحمد المراغي وعمر العربي ومحمد منتصر عفيفي وعبد الرحمن عبد الحليم وعمر عصام.

المدربين:

الخبير الأوكراني يفجيني كوزن وجمال مطر المدير الفني ويعاونهم أحمد عبد الرحيم

فيما يمثل منتخب مصر للآنسات:

جنى محمود وجودي عبد الله

والمدربين:

المدير الفني زكريا غالب وتعاونه رضوى الجوهري

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الماضي والان تستضيف أذربيجان النسخة الثالثة من 7 وحتى 10 مارس الجاري وختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.