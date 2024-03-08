بالدموع.. إمام عاشور يحتفل بهدفه مع الاهلي في شباك الزمالك (فيديو)

سجل إمام عاشور، الهدف الأول لصالح النادي الاهلي في شباك الزمالك، خلال نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وأحرز إمام عاشور، هدفًا رائعًا لصالح الاهلي في شباك الزمالك خلال الدقيقة 84، بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة.

واحتسب الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود شك في تسلل، ليحتفل عاشور رفقة محمود كهربا، بالدموع.

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وجاء الهدف الثاني لصالح المارد الأحمر عن طريق محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 90+4، حيث استلم تمريرة رائعة من إمام عاشور، ثم سددها من بين أقدام أحمد فتوح.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الزمالك خلال أحداث شوطي اللقاء، مع بعض المحاولات على استحياء من الاهلي، ولكن الأبيض لم يستغلها.

وبذلك يتوج النادي الاهلي بطلًا لـ كأس مصر لموسم 2022-2023، للمرة الـ39 في تاريخه، ليكسر العقدة أمام الزمالك في البطولة.