ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره ماينز، مساء اليوم، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لموسم 2023-2024.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ماينز في الدوري الألماني

ومن المتوقع أن يبدأ نادي بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، ماتياس دي ليخت، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني، توماس مولر، هاري كين.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X كولن – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 75 نقطة، بعد أن لعب 31 جولة، حيث انتصر خلال 24 مباراة وتعادل في 3 وخسر خلال 4 مباريات أخرى.

ويأمل فريق ماينز في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، خاصة أن المباراة أمام العملاق البافاري ستكون على أرض ووسط جمهور ماينز.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

وتقام مباراة بايرن ميونخ وماينز بالدوري الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة.

وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز

وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني اليوم السبت عبر قناة Sky Sports Germany HD.