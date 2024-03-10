ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الاول بنادي باريس سان جيرمان ضد نظيره فريق ريمس ضمن منافسات الأسبوع ال 25 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي ويلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد بارك دى برانس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي



وتقام مباراة بايرس سان جيرمان وريمس في الثانية ظهراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4.



وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق عامر الخوذيرى.

ترتيب باريس سان جيرمان وريمس بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء وهو في المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة بعد 24 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.



بينما فريق ريمس يدخل اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد 24 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

