فيوتشر يكشف الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد

أعلن نادي فيوتشر عن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري التي لعبت أمس بالدوري المصري.

وتعرض أحمد رفعت لإغماءه مفاجأة قبل نهاية المباراة بدقيقة ونصف ليتدخل الجهاز الطبي لفريقه ثم يتم نقله بالإسعاف إلى المستشفى.

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وقال فيوتشر في بيان رسمي: “تابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجىء في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري”.

وأضاف بيان فيوتشر: “عانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة رغم كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي زمزم القريبة من الملعب، قبل أن تتحسن الأمور طبيا ويعود النبض للقلب”.”.

وتابع: “لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيا، مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية، ولايزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة”.

واختتم بيان فيوتشر: “تتابع إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس الموقف لحظة بلحظة من المستشفى، وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت”.