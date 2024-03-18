عبدالله السعيد يستفز جماهير الاهلي بتصريح ناري

قام عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك، باستفزاز جماهير الاهلي، من خلال تصريح ناري أدلى به، خلال استضافته في أحد البرامج التفزيونية بشهر رمضان.

استضاف رامز جلال في برنامجه الشهير “رامز جاب من الآخر، المقام عبر شاشة أم بي سي مصر في رمضان 2024، عبدالله السعيد لاعب الزمالك، وكهربا نجم الاهلي.

ووجه رامز سؤلاً لـ عبدالله السعيد ” لو الاهلي عرض عليك نفس عقد الزمالك، ستختار الإنضمام إلى أي منهما؟

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فأجاب السعيد: سأختار الزمالك مجدداً.

وعند فقرة اختيار اللاعبين، لم يختار عبد الله الـسعيد، أي من لاعبي الاهلي، مما أثار استفزاز جماهير الأحمر بسبب هذه التصريحات.

الجدير بالذكر، أن عبدالله السعـيد كان أحد أبرز لاعبي الاهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف بيراميدز، ومنه انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.