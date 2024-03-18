ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خصم 4 نقاط من نوتينجهام فورست

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد قرار خصم 4 نقاط من فريق نوتينجهام فورست.

وتم خصم 4 نقاط من نوتنجهام فوريست، في الدوري الإنجليزي الممتاز لمخالفتهم قواعد اللعب المالي النظيف.

وتلقى نادي نوتنجهام فورست تلقى خصمًا قدره أربع نقاط لانتهاكه قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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جدول ترتيب البريميرليج بعد خصم 4 نقاط من نوتينجهام:

1-آرسنال، 64 نقطة.

2- ليفربول، 64.

3- مانشستر سيتي، 63.

4- أستون فيلا، 55.

5- توتنهام، 53.

6- مانشستر يونايتد، 47.

7- وست هام، 43.

8- برايتون، 42.

9 – وولفرهامبتون، 41.

10- نيوكاسل يونايتد، 40

11- تشيلسي، 39

12- فولهام، 38

13- بورنموث، 35

14- كريستال بالاس، 29 نقطة.

15- برينتفورد، 26

16- إيفرتون 25 نقطة.

17- لوتون تاون، 22

18- نوتينجهام فورست، 21 نقطة.

19- بيرنلي، 17

20- شيفيلد يونايتد، 14