بيراميدز يعلن تجديد عقد أسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي بيراميدز اليوم الإثنين تجديد عقد مدافعه الدولي الشاب أسامة جلال، والذي كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكشف نادي بيراميدز عن تجديد عقد اللاعب في بيان رسمي قام بنشره، موضحاً: "في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية للفريق الأول لكرة القدم، أعلن النادي تجديد تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال".

وأضاف البيان: "يأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الأيام المقبلة".

وكان أسامة جلال انضم إلى صفوف بيراميدز في يناير 2021، قادماً من نادي إنبي.

وسبق لأسامة جلال التتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً عام 2019، والتي أقيمت في مصر، بالإضافة إلى مشاركته في أولمبياد طوكيو 2022.