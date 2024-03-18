قرار مفاجئ من جوميز للاعبى الزمالك بعد المران

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الثلاثاء.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر يوم الأربعاء المقبل بصورة طبيعية على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.