مدة غياب محمد سمير نجم الإسماعيلي 2007

ياسر رشاد - القاهرة - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد سمير لاعب خط وسط فريق الإسماعيلي مواليد 2007 بإصابته بقطع بالرباط الرضفي الفخذي الأوسط ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة شهر و نصف.

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و قال الدكتور أحمد هشام السيد رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي أن اللاعب خضع لعدة فحوصات طبية خلال الفترة الماضية و أثبتت احتياج اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع حتى يتمكن من المشاركة في تدريبات فريقه.

و كان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام إنبي في المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية.

واختتم الفريق مواليد 2007 استعداداته اليوم لمواجهة زد في المباراة المقرر إقامتها غدا في التاسعة مساء على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.