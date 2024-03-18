مدربا الاهلي وقاهر الكبار على طاولة مفاوضات الوداد لخلافة البنزرتي

دخل مدربا الاهلي ونجم الزمالك السابق، ضمن المرشحين لتولي قيادة فريق الوداد المغربي خلال الفترة المقبلة، لخلافة التونسي فوزي البنزرتي.

ويبحث نادي الوداد المغربي عن مدرب جديد لتولي المهام الفنية للفريق الكروي الأول، خلفًا التونسي فوزي البنزرتي، بعد النتائج المتذبذبة التي حققها الفريق ووداع دوري أبطال أفريقيا.

وودع الوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، فيما يحتل المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 33 نقطة.

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وبحسب التقارير، فإن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الاهلي، ضمن المرشحين لتدريب الفريق المغربي، حيث يمتلك سجل جيد مع فرق المغرب.

وسبق وأن تولى طارق مصطفى، تدريب نادي أولمبيك آسفي وسريع وادي زم والدفاع الحسني الجديدي.

وأوضحت التقارير، أن السويسري رينيه فايلر، مدرب الاهلي السابق، من ضمن الخيارات المتاحة على طاولة الوداد.

كما يعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الاهلي والحالي لفريق أبها السعودي، ضمن المرشحين أيضًا لتدريب الفريق المغربي.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من بين المرشحين لقيادة الوداد.