3 عروض أوروبية تطارد نجم الهلال السعودي

فجرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، مفاجأة بأن هناك ثلاث أندية أوروبية، تسعى للتعاقد مع نجم الهلال السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يقدم لاعبو الهلال السعودي مستوى أكثر من رائع مع الزعيم هذا الموسم 2023-2024، على المستوى المحلي والأسيوي.

ولفت بعض من لاعبي الهلال أنظار كبرى الأندية الأوروبية، كما أنه تلقوا عدة عروض أوروبية، على رأسهم اللاعب سعود عبد الحميد.

اقرأ أيضاً:بـ 13 مليون جنيه.. الاهلي يحسم تجديد عقد المايسترو

وأفادت صحيفة “الميدان الرياضي”، أن سعود عبدالحميد نجم الهلال تلقى 3 عروض أوروبية للاحتراف الخارجي في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف، وأبدى رغبته لمسؤولي النادي السعودي في ذلك الأمر، لكن لم يتم حسم مصيره بعد.

الجدير بالذكر، أن سعود عبدالحميد شارك مع الهلال في 37 مباراة رسمية هذا الموسم في جميع البطولات، ساهم خلالهم بـ9 أهداف، حيث سجل هدفين وصنع سبعة.