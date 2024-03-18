أول تعليق من إبراهيم دياز بعد تمثيله لـ منتخب المغرب

تحدث إبراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد، عن تمثيله لـ منتخب المغرب في معسكر مارس الجاري، للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

وانضم إبراهيم دياز، لـ قائمة منتخب المغرب، التي تخوض معسكر مارس الذي يتخلله، مبارتي أنجولا وموريتانيا، الودية.

ومن المقرر أن يتواجه منتخب المغرب نظيره الأنجولي، يوم الجمعة 22 مارس، على أن يلتقي مع منافسه موريتانيا، يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر ذاته على أرضية الملعب الكبير لأكادير.

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وأكد دياز، عن فخره واعتزازه بتمثيل منتخب المغرب، في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وقال دياز: “أوجه الشكر الملك محمد السادس على دعمه لي وما يقدمه للكرة المغربية”.

وأضاف: “من دواعي سروري وافتخاري على كل ما قمتم به، وأنا سعيد بالتقائي مع جذوري.

وتابع: “سأقوم بأقصى جهدي لوضع المغرب دائما في المستوى العالي، وهذا أهم شيء.

واستمر: فرحت برؤية السعادة في أوجه الجميع،رأيت الكثير من الشغف نحو الكرة، وأنا فخور بتواجدي هنا،

واختتم: والآن حان الوقت للقتال فوق أرض الملعب لأجعل البلد فخورا وتحقيق أشياء تزيد من بريق المغرب”.