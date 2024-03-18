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"سعيد بالتواجد هنا".. التعليق الأول من أسامة جلال بعد تجديد عقده مع بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعرب أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع الفريق، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق لديهم رغبة قوية في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وكان نادي بيراميدز أعلن اليوم، تجديد عقد مدافعه الشاب، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وقال جلال في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد بتجديد عقدي مع نادي بيراميدز، وفخور بالتواجد هنا".

وأضاف: "أشعر بالراحة داخل الفريق ووسط عائلة بيراميدز".

واختتم: "جميع اللاعبين تعاهدوا من أجل المنافسة على لقب الدوري، والحظ لم يحالفنا فقي تحقيق أكثر من بطولة".

وكان أسامة جلال انضم إلى صفوف بيراميدز في يناير 2021، قادماً من نادي إنبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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