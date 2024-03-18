"لإراحة اللاعبين".. قرار من المدير الفني للزمالك استعداداً لمودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منع اللاعبين راحة من التدريبات غداً الثلاثاء، استعداداً لمودرن فيوتشر.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر، يوم 31 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة 7 إبريل المقبل.

وكان الزمالك نجح في الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما جاء فريق مودرن فيوتشر في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.