ثلاثي محترف جديد ينضم لمعسكر منتخب مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انضم الثلاثي المحترف أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، ومصطفى محمد مهاجم نانت، و محمود تريزيجيه جناح طرابزون سبور، لمعسكر منتخب مصر.

ووصل الثلاثي اليوم الإثنين، للمعسكر المقام في القاهرة استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يشارك الثلاثي في مران منتخب مصر الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم.

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