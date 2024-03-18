الامارات | الزمالك يكشف موقف أحمد زيزو من مباراة مودرن فيوتشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الزمالك أخر تطورات إصابة أحمد سيد زيزو نجم الفريق عقب تعرضه للإصابة وذلك قبل مباراة مودرن فيوتشر التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الدور ربع النهائي.

وخاض أحمد سيد زيزو، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك، لمواجهة مودرن فيوتشر في الحادي والثلاثين من مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين السابع من إبريل المقبل.

وكان أحمد زيزو قد خرج من مباراة نهائي كأس مصر التي جمعت الأهلي مع الزمالك وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وحصد الأهلي لقب البطولة.

وأدى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأبيض، استعدادًا، لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك محمد أسامة في تصريحات تليفزيونية، أن إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه.