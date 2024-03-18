تأهل 5 مصريين لربع نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم 5 لاعبين من منتخب مصر للتنس الأرضي تأهلهم إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية، المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وضمن منتخب مصر لسيدات التنس ثلاثة مقاعد في الدور ربع النهائي، بعد فوز ميار شريف على لاعبة زيمبابوي بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1، كما حققت ساندرا سمير الفوز على لاعبة جنوب أفريقيا بممجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-0.

في نفس الدور فازت لميس الحسيني على لاعبة نيجيريا بنتيجة مجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-5، بينما ودعت ميرنا رفعت المنافسات بعد الخسارة من لاعبة كينيا بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3.

تأهل محمد صفوت إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية، عقب الفوز على لاعب غانا كما حقق مايكل صبحي الفوز أيضاً ليضمن تأهله إلى ربع النهائي، بينما إنسحب فارس زكريا من المنافسات.

في منافسات زوجي السيدات حقق منتخب مصر الذي يضم ميار شريف ولميس الحسيني الفوز على الفريق الغاني، كما حقق الزوجي الآخر المكون من ميرنا رفعت وساندرا سمير الفوز على الزوجي الكيني، ليضمن الفريقين تةاجدهم في ربع نهائي منافسات الزوجي في البطولة.

وفي زوجي الرجال حقق فريق محمد صفوت وفارس زكريا الفوز في مواجهتهم اليوم، كما حقق الزوجي الآخر أكرم السلالي ومايكل صبحي الفوز، لتضمن مصر تواجدها بأربعة فرق في ربع نهائي البطولة بمنافسات الزوجي للتنس الأرضي.

من المقرر أن تستكمل غدا الثلاثاء منافسات ربع نهائي التنس بمشاركة 5 لاعبين منتخب مصر في منافسات الفردي، و4 فرق في منافسات الزوجي .

يترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يقود منتخب الرجال محمد صفوت كمدرب للفريق.

يضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ، مايكل صبحي .

يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.