عقوبات ضخمة.. إنذار شديد اللهجة من كولر للاعبي الاهلي قبل مباراة سيمبا

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، إنذار شديد اللهجة للاعبي الفريق، قبل مباراة سيمبا المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة سيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2023-2024.

علماً بأن الاهلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدراً مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما سيما صعد وصيف المجموعة.

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كولر منح لاعبي الاهلي راحة سلبية لمدة إسبوع، ضمن استعدادات مواجهة سيمبا، في ذهاب دور ربع نهائي دوري الإبطال.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن كولر وجه إنذاراً شديد اللهجة للاعبي الفريق، من عزمات رمضان واتباع النظام الغذائي الخاص بهم.

وأكد على أنه في حال لم يلتزم أحد بهذه التعليمات، سيتم توقيع عقوبة مالية ضخمة عليه.

ومن المقرر يلتقي الاهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المواف 29 مارس الجاري، في مباراة الذهاب، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الاهلي ضد سيمبا في الإياب يوم 5 إبريل المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، بـ القاهرة.