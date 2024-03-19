إبراهيم نور الدين: أنا رقم 1.. لا ألفت الانتباه.. وهذه حقيقة طلب تحكيم القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الحكم المصري الدولي، إبراهيم نور الدين، حقيقة طلبه تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، ومحاولة لفت الانتباه في المباريات.

وقال إبراهيم عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "اعتزال التحكيم وأنا رقم 1 في مصر لن يفيدني بشيء في المستقبل، منذ متى وأنا لم أكن الحكم رقم 1 في مصر؟، السنوات الماضية كنت رقم 1 في مصر ولم أعتزال".

وأضاف: "لم أطلب تحكيم مباراة الأهلي والزمالك ولا يجرؤ أي حكم مهما كانت قوته وعلاقاته أن يطلب هذا الطلب، ومعظم الحالات الجدلية التي حدثت معي ليست صعبة".

وواصل: "لا أحاول لفت الانتباه في المباريات، الإعلام المصري هو من صنع حولي هالة كبيرة جدا وأصبحت الأضواء مسلطة علي بمجرد نزولي الملعب وهذا ليس غرورا مني".

وأتم الحكم الدولي: "الأمر مثل عندما ينزل عبد الله السعيد الملعب والكاميرا تسلط عليه أو عندما يسجل شيكابالا أو متعب".

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