الامارات | ختام الدور الأول لبطولة البادل تنس في عجمان الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بنجاح مباريات الدور الأول من بطولة البادل تنس ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وشهدت مباريات فئة الدوائر الحكومية المؤهلة إلى دور الثمانية تأهل الثنائي عبد الله الرميثي وسالم المدهوش من المجموعة الأولى بفوزهما بالمركز الأول، وعثمان المندوس ومنصور البلوشي من نفس المجموعة عبر المركز الثاني، وصعد عبد الله الدوله وعبد العزيز المهيري من المجموعة الثانية أولاً، وخليفة المندوس وأحمد المهيري كمركز ثاني، ومن المجموعة الثالثة مجدي درويش وحاتم عبر المركز الأول، وماجد النعيمي وعبد الرحمن الطيار في المركز الثاني، فيما انتهت مباريات المجموعة الرابعة بتأهل جميل عمرو ودكتور كريم الصغير أولاً وعلاء عابدين وسالم السعيدي عبر المركز الثاني.

واستمرت مستويات الإثارة في التصاعد في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم التي جرت مبارياتها في ملعب مركز كواترو الرياضي حيث تعادل فريق جامعة المدينة عجمان مع جهاز الرقابة المالية 1-1 ليرتفع الجامعة برصيده إلى 4 نقاط، والمالية إلى نقطتين، وحصل منصور مفتاح بن فرحان من المالية على نجومية المباراة.

ووضع مصرف عجمان أول 3 نقاط في رصيده بفوزه الكبير على غرفة عجمان بنتيجة 5-2، ونال عبد الله عبد الرزاق رمضان من مصرف عجمان جائزة اللاعب الأفضل، فيما انتهت المباراة الثالثة بانتصار دائرة الميناء والجمارك على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بنتيجة 2-1، ليحصل الميناء على أول 3 نقاط في رصيده فيما بقي دائرة الأراضي برصيد نقطة واحدة، وتوج عبد الرحمن محمد عبد الكريم من الميناء نجماً للمباراة.

وأسفرت منافسات كرة السلة عن انتصار NY ELTE على نادي فرسان الموستاج بنتيجة 49-16 في مباراة شهدت تألق اللاعب بوكانغا من الفريق الفائز ليتوج نجماً للمباراة، وفاز فريق BESSY على دائرة الميناء والجمارك بنتيجة 68-39، وحصل ليفيتو اوي من BESSY على نجومية المباراة، وانتهت المباراة الثالثة بفوز جامعة عجمان على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 29-15 لينال عبد الكريم كرم الله من جامعة عجمان جائزة رجل المباراة.