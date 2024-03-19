الإسماعيلي يفوز على ألو إيجبت في ثاني ودياته استعدادا لاستئناف الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الإسماعيلي على منافسه ألو إيجبت بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري المحلي.

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هدف الإسماعيلي الوحيد سجله الظهير الأيسر عبد الكريم مصطفى.

بدأ الفريق بتشكيل ضم

حارس مرمى .. محمد فوزي

الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد عمار ،عبد الله حسني ،نادر علاء.

الوسط ..حاتم سكر ،عصام صبحي ،محمد عبد السميع ،عماد حمدي.

الهجوم ..حسن صابر مروان حمدي

على مقاعد البدلاء ..كمال السيد ،حمدي النقاز ،محمد زيدان ،عبد الكريم مصطفى ،حماده صلاح ،هشام محمد ،على الملواني ،أحمد عبد الوهاب ،محمد بيومي ،محمد نصر ،عبد الرحمن مجدي ،بشار أشرف ،تراوري.