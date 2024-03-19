محمد شبانة: تصريحات عبدالله السعيد روتينية و"ركوب الترند سهل"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ركوب التريند في مصر أصبح شئ سهل جدًا، وهو ما فعله عبدالله السعيد لاعب الزمالك بعدما تم سؤاله في أحد البرامج التليفزيونية حول أي عرض يٌفضله، لو تلقى من الأهلي والزمالك.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الطبيعي أن يقول عبدالله السعيد أن يختار الزمالك لأنه موجود في النادي حاليًا، فكيف سيقول أنه يُفضل الانتقال لنادي آخر، هذا السؤال كان سيكون واقعي لو كان لازال لاعبًا في بيراميدز، شاهدت تعليقات كثيرة من جمهور الزمالك الذين وصفوا اللاعب بالأبن البار".

وأضاف: "تصريحات عبدالله روتينية سياسية، فماذا سيقول ردًا على السؤال بعد توقيعه وانضمامه بشكل رسمي للزمالك، بعد حواديت وصلت لـ 8 سنوات".

وأكمل: "هناك (افورة) واضحة من أجل ركوب التريندات، والبعض أصبح يتحدث عن ناصر ماهر ولماذا لم ينضم لمنتخب مصر لمجرد أنه ظهر بشكل جيد في وقت قليل للغاية، والمفترض أن يكون الزمالك حريص على أن يظهر بمستوى جيد لمدة 15 مباراة على اقل تقدير ومن ثم المطالبة بانضمامه لمنتخب مصر".

وزاد: "على الناحية التانية، كهربا أصبح تريند هو الآخر بعدما قال حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مجدي عبدالغني، ومش مسامحك دنيا وآخرة وربنا هيجيب لي حقي، وهذه القصة موجودة منذ 5 سنوات وحدثت بعدها أمور كثيرة".

وواصل: "هناك أفورة واضحة ووصلنا لمرحلة التريندات والهزار بعيدا عن الحقيقة".