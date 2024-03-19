إسماعيلي 2007 يضرب زد برباعية في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2007 على نظيره زد بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت في التاسعة مساء اليوم على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

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أحرز أهداف الإسماعيلي كلا من عمر خضر و حسام نصر و محمد سمير مخبر و عبد الرحمن بوكا.

سيطر الإسماعيلي على وسط الملعب و بادر بالتسجيل عن طريق عمر خضر ثم واصل الإسماعيلي هجومه و تمكن من إحراز هدف ثاني عن طريق حسام نصر لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدفين مقابل لاشيء

و في الشوط الثاني واصل الإسماعيلي سيطرته على مجريات الأمور و أضاع اللاعبون أكثر من فرصة محققة حتى نجح محمد سمير مخبر في إحراز الهدف الثالث و في الوقت بدل الضائع يحرز عبد الرحمن بوكا الهدف الرابع للإسماعيلي لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لاشيء

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عبدالله عزيز

خط الدفاع: أحمد عبد الحميد و عمار عبد السلام و أحمد صابر حنجوري و ادهم العراقي

خط الوسط: عمر خضر و محمد سمير مخبر و عبد الرحمن عبد الفتاح بطيخة و رائد عزائم و محمد محمود كيمو

خط الهجوم: حسام نصر

و شارك في الشوط الثاني زياد عبد المنعم و إياد هاني و أحمد البلاح و أحمد حسن رابسو و عبد الرحمن بوكا

بدلا من عمر خضر و حسام نصر و أحمد عبد الحميد و رائد عزائم و محمد سمير مخبر

حضر اللقاء شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي و محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع

يقود الفريق جهاز مكون من

محمد حسيب مدير فني و مودي سعدالله مدرب عام و إيهاب كمال مدرب حراس مرمى و محمد عدس محلل أداء و باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي و محمد إبراهيم إداري.