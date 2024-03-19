منافس مصر: مدرب فولهام الأنجليزي يتولى تدريب غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مدرب فريق فولهام الأنجليزي لويس بوا مورتي أنه سيترك الفريق في نهاية الموسم الحالي ليتولى مهمة قيادة منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم .

وكان لويس بوا مورتي الذي لعب لفولهام لمدة ستة سنوات ونصف قد تولى مهمة تدريب فريق فولهام الى جانب المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا منذ عام 2021 وسيقود غينيا بيساو خلفا للمدير الفني بيسيرو كاندي الذي اعلن أتحاد الكرة في غينيا بيساو أقالته عقب خروج الفريق من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية الاخيرة في كوت ديفوار .

وكان لويس بوا مورتي ضمن جهاز ماركز سيلفا الذي قاد فريق فولهام للعودة الى الدوري الأنجليزي الممتاز في اول موسم للجهاز الفني قبل ان يحتل المركز العاشر في الموسم التالي .

كلاعب لعب لويس بوا مورتي 24 مباراة دولية مع منتخب البرتغال كما لعب لاندية أرسنال وساوثهامبتون و ويستهام يونايتد الى جانب اورلاندو بايريتس في جنوب أفريقيا .

يذكر ان منتخب غينيا بيساو يملك اربعة نقاط في تصفيات كأس العالم بالتعادل مع بوركينا فاسو والفوز على جيبوتي ويحتل المركز الثاني خلف منتخب مصر .