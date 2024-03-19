الزمالك يعلن تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم “الخماسي” داخل مقر النادي في ميت عقبة.

وتنطلق الدورة بداية من 23 مارس الجاري تحت إشراف محمد محرم المدير التنفيذي وشريف منير حسن مدير العلاقات العامة بالنادي.

على جانب آخر فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 89 - 64 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة دوري السوبر.

ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سبورتنج، يوم الخميس المقبل، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري السوبر.