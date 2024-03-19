صافرة مصرية تدير مباراة يانج أفريكانز ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن إدارة طاقم تحكيم مصري، لمباراة يانج أفريكانز ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت التقارير، أنه تم إسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة يانج أفريكانز التنزاني أمام صن داونز الجنوب إفريقي، لطاقم تحكيم مصري.

ومن المقرر أن يلعب يانج أفريكانز ضد صن داونز، على ملعب مكابا، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 30 مارس الجاري.

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وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب التقارير، فإن أمين عمر، سيتولى الإدارة التحكيمية للمباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني.

وسيكون محمود ناجي حكم رابع، في مباراة يانج أفريكانز ضد صن داونز الجنوب أفريقي، والحكم محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه محمود البنا.