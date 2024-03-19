الاتحاد يفوز على الأهلي في دوري سوبر السلة ويتصدر الترتيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة 78-76، ضمن مواجهات دوري السوبر لكرة السلة.

وأنهى الاتحاد الربع الأول بالتقدم بنتيجة 23-13 لصالحه ثم حافظ على تقدمه بالربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 42-30.

وبدأت صحوة الأهلي في الربع الثالث الذي انتهى لصالح الاتحاد، وفي الربع الرابع تعادل الأهلي 64-64 لكن الاتحاد أنهى المباراة وفاز بنتيجة 78-76.

وبهذا الفوز اعتلى الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري سوبر السلة برصيد 25 نقطة، والأهلي وصيفا بـ 23 نقطة.

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