اليوم.. منتخب تونس يخوض مرانه الأول إستعداداً لكرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب تونس أول حصة تدريبية مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بملعب تدريبات القرية الأولمبية إستعداداً لمواجهة كرواتيا ضمن منافسات الدورة الرباعية الدولية.

وكانت بعثة المنتخب التونسي قد وصلت لى القاهرة مساء أمس للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية .

وبعد اتمام الإجراءات الإدارية تحول الخليج 365 إلى مقر الإقامة بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وانضم لمقر إقامة المنتخب بقية العناصر و هم كل من وجدي كشريدة و ديلان برون و محمد الحاج محمود و معتز الزدام و حمزة المثلوثي و سيف الدين الجزيري و نادر الغندري و أسامة الحدادي و محمد علي بن رمضان و سامي شوشان و عيسى العيدوني و على العابدي و محمد أمين الشارني و حمزة رفيع و سيف الله لطيف و إلياس العاشوري.

كما تأكد غياب إلياس سعد الذي سيخضع صباح الغد بهمبورغ إلى تدخل جراحي عاجل على مستوى الفم، فيما تبقى مشاركة إلياس السخيري في هذه الدورة رهينة ما ستبينه الكشوفات الطبية التي سيخضع لها في الساعات القادمة.

هذا، و قد قررت لجنة التنظيم تغيير مواعيد المبارايات لتدور وفق البرنامج التالي :

الدور نصف النهائي

يوم 22 مارس 2024

ملعب القاهرة الدولي

مصر - زيلندا الجديدة

يوم 23 مارس 2024

ملعب القاهرة الدولي

تونس - كرواتيا

و ستدور المباراة لأجل المركز الثالث بملعب القاهرة الدولي يوم 26 مارس 2024.

وتدور مباراة النهائي يوم 26 مارس 2024 بملعب العاصمة الإدارية .

هذا و ستنطلق المباريات الأربعة بداية من الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة التاسعة ليلا بتوقيت تونس .

كما تنص لوائح هذه البطولة على الإلتجاء مباشرة إلى الركلات الترجيحية عند انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي لتحديد الفائز .