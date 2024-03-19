منتخب مصر يخوض مرانه اليوم مكتمل الصفوف

ياسر رشاد - القاهرة - إكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بإنضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا و تونس .

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تضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و إحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

رئيس الاتحاد يحضر مران المنتخب

حضر مران منتخب مصر الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة .