شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عباس: الأحداث الرياضية خير دعاية للعاصمة الإدارية وسعداء باحترافية المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنهم سعداء بالاحترافية التي تتعامل بها شركة المتحدة للرياضة بشأن ترتيبات تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر، كاشفا أنه وصل منتخب تونس إلى القاهرة ويستكمل وصول باقي اللاعبين اليوم الثلاثاء، على أن يصل منتخب كرواتيا يوم 21 مارس الجاري.



قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "هدفنا تنظيم البطولة بشكل مميز وخروجها على أعلى حرفية وعلى أعلى مستوى تنظيمي والبطولة ستذاع عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم".



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة: "استضافة الأحداث الرياضية خاصة كرة القدم دعاية كبيرة للعاصمة الإدارية، ويضعنا في المكانة التي تجعل العالم كله يسلط الضوء على العاصمة الجديدة".



وتابع: "مباريات البطولة ستكون سهرة رمضانية ممتعة ونعمل على خروج المباريات بمستوى عالي، وسيكون هناك احتفالات في استاد مصر على هامش منافسات البطولة".



وعن إمكانية استغلال النجوم العالميين الذي سيشاركون رفقة منتخباتهم في كأس عاصمة مصر مثل لوكا مودريتش، وقال: "سنحاول استغلال الحدث بشكل افضل لتحقيق الاستفادة الكاملة من البطولة والتسويق للعاصمة الإدارية من خلال التقاط الصور من بعض الأماكن من داخل العاصمة الإدارية".