شكرا لقرائتكم خبر عن علام: استاد مصر يستضيف افتتاح ونهائى كأس العاصمة.. وندعم أنديتنا بالبطولات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أن استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي لبطولة كأس عاصمة مصر الودية، بمشاركة مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.



وقال علام، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراتا الافتتاح والنهائي لبطولة عاصمة مصر في ملعب مصر في العاصمة الإدارية، وباقي المباريات ستقام في استاد القاهرة".



وأكد أنه سيتم توفير كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة في البطولة، وكذلك ستكون هناك تسهيلات كثيرة لحضور الجمهور.



وأشار إلى أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل ولا يزايد أحد على وطنية صلاح، ويجب تحقيق كل رغباته في هذه الفترة حتى يتواجد معنا بكامل مستواه في تصفيات كأس العالم".



وأضاف: "اتحاد الكرة يدعم الأهلي وأي فريق مصري آخر يلعب في بطولات أفريقيا، والتنسيق حدث بين الجهاز الفني للمنتخب ونظيره في الأهلي والحديث بينهما كان على أعلى مستوى من التفاهم".