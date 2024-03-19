الامارات | 10 أرقام استثنائية في الجولة الـ 16 للدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفلت الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين بأرقام استثنائية هذا الموسم، يتقدمها إتمام مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، مباراته رقم 100 مع «الملك»، ونجاح مهاجم العين، المغربي سفيان رحيمي، في تسجيل أول «هاتريك» له بقميص «الزعيم»، وخروج مدرب حتا، الإيطالي فابيو فيفياني، من الباب الضيق بإقالته عقب الخسارة من الوحدة برباعية نظيفة، وتعيين الصربي نيناد فانيتش مدرباً ثالثاً لـ«الإعصار»، كما حقق الوحدة أطول سلسلة انتصارات له هذا الموسم. «الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 أرقام خرجت بها الجولة الـ16 على النحو التالي:

مئوية كوزمين

قاد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، مباراته رقم 100 على المقاعد الفنية لفريقه، خلال قيادته «الملك» في مباراة النصر التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، لكنه احتفل بهذه المئوية عكسياً بعد حصوله على البطاقة الحمراء، لاعتراضه على حكم المباراة سلطان المرزوقي.

«هاتريك» سفيان

سجل مهاجم العين، المغربي سفيان رحيمي، أول «هاتريك» له بقميص العين في شباك عجمان، منذ أن التحق بتشكيلة «الزعيم» في صيف 2021، ليواصل بذلك تألقه الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة، بعدما كان قد نجح في قيادة العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بتسجيله ثلاثة أهداف في مرمى النصر السعودي ذهاباً وإياباً.

إقالة فيفياني

اضطر نادي حتا إلى إقالة مدربه، الإيطالي فابيو فيفياني، بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام الوحدة، وتأزم موقف الفريق في جدول الدوري، بعد تراجعه إلى المركز الأخير، وتعيين الصربي نيناد فانيتش خلفاً له بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، ليُصبح المدرب الثالث لحتا هذا الموسم.

عام بلا انتصارات

واصل بني ياس سلسلة نتائجه السلبية منذ بداية 2024 التي لم يتذوق خلالها أي انتصار، بعد أن تلقى الخسارة الرابعة على التوالي هذا العام أمام الوصل بهدفين دون رد، ليتأزم موقف مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، بعد أن تراجع ترتيب فريقه إلى المركز العاشر، واستمرار رصيده عند 16 نقطة.

ورقة حمراء

تعرّض النصر للبطاقة الحمراء الأولى له هذا الموسم، بعد أن ظل محتفظاً بسجله خالياً منها على مدار 15 جولة، إذ تعرض المدافع جلوبير ليما للطرد المباشر، إثر تدخل عنيف مع لاعب الشارقة مارو كاتانيتش.

أزمة رادوي

يعيش مدرب الجزيرة، الروماني ميريل رادوي، أزمة حقيقية مع فريقه الجديد، بعدما فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق أي انتصار، بعد التعادل مع اتحاد كلباء بصعوبة 2-2، فيما كان قد خسر أمام الوحدة والنصر بالنتيجة نفسها 2-3.

الانتصار الأول

حقق فريق الإمارات فوزه الأول هذا الموسم على ملعبه، وأيضاً مع مدربه الجديد والتر زينغا، جاء على حساب خورفكان، وهو الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم، وعلى الفريق نفسه، ليودع «الصقور» المركز الأخير، وتتجدد آماله في البقاء، بعد أن رفع رصيده إلى ثماني نقاط.

الانتصارات الأربعة

حقق الوحدة أطول سلسلة انتصارات له هذا الموسم، بعد تسجيله الفوز الرابع له على التوالي بقيادة مدربه الصربي غوران، إذ فاز في ثلاث مباريات متتالية في الدوري، وواحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب الوصل برباعية نظيفة، ليتربع «العنابي» على المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

«كلين شيت»

وصل حارس مرمى العين خالد عيسى إلى الـ«كلين شيت» رقم 78 بمسيرته مع العين في الدوري، من أصل 243 مباراة خاضها مع الزعيم بالدوري، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في مباراة عجمان، ليصبح أكثر حارس في المحترفين يُحافظ على نظافة شباكه في كل هذا العدد من المباريات.

رقم سلبي لـ«البرتقالي»

تخطى العين هدفه رقم 100 في شباك «البرتقالي»، خلال جميع المباريات التي جمعتهما في المسابقات المحلية ليصل إلى هدفه رقم 102، بعدما وقع مدافعه عبدالكريم تراوري على الهدف رقم 100، وهو هدفه الأول مع الزعيم هذا الموسم.